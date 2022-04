Débat Bouchez-Vlaams Belang: l’ancien ministre libéral Jean-Luc Crucke réagit

Plusieurs membres du MR ont également pris leurs distances avec cette participation du président libéral. Jean-Luc Crucke, ancien ministre wallon libéral qui a démissionné il y a quelques mois, a réagi sur les réseaux sociaux. « Comme libéral et réformateur, je désapprouve avec la plus grande fermeté toute rupture du cordon sanitaire et toute banalisation de l’extrême-droite ! (…) Tout écart par rapport à ces valeurs ne recueille ni mon adhésion, ni le moindre respect. »

Bouchez se défend

Sur les réseaux sociaux, M. Bouchez a voulu justifier son choix. « On combat (les partis d’extrême droite) en débattant et en démontant leurs arguments, pas dans un entre soi mortifère ? », a-t-il répondu à Mme Maouane qui l’avait critiqué sur les réseaux sociaux. Et d’ajouter en ne retenant que l’aspect politique du cordon sanitaire, à l’adresse d’une internaute qui l’interpellait : « En quoi j’ai brisé le cordon sanitaire ? Le cordon sanitaire, c’est de ne pas conclure des accords avec l’extrême droite et l’extrême gauche. Pour les débats, en Flandre, le Belang est sur les plateaux depuis longtemps. Donc j’ai brisé quoi ? »

Toutefois, le code de bonne conduite du MR engage tout mandataire du parti à respecter un autre code de bonne conduite, celui entre partis politiques dits démocratiques qui interdit de participer à tout débat télévisuel ou radiophonique auquel participerait un mandataire issu de formations ou partis qui « manifestement portent des idéologies ou des propositions susceptibles d’attenter aux principes démocratiques qui fondent notre système politique ». Ce document a été signé en 1999 par les présidents du PS, du PSC, d’Ecolo et par Louis Michel pour la Fédération PRL FDF MCC, rappelait une récente publication du CRISP sur la lutte contre l’extrême droite en Belgique. Contacté par Belga, M. Michel n’a pas souhaité réagir.