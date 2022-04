Bundesliga: le Bayern Munich lance un projet d’accueil de réfugiés ukrainiens

En collaboration avec la ville de Munich, le club champion d’Allemagne aménagera des « logements spéciaux » pour fournir de manière permanente un abri et des soins à une quinzaine de réfugiés porteurs de handicap.

De plus, à partir du 26 avril, le Bayern entamera aussi le programme gratuit « We move together » pour créer des opportunités sportives dans son académie à « tous les réfugiés qui cherchent leur salut à Munich ».