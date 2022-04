Cyclisme: Tadej Pogacar renonce à prendre le départ de Liège-Bastogne-Liège

« Je ne serai pas au départ de Liège-Bastogne-Liège demain pour défendre mon titre », a écrit Tadej Pogacar, 23 ans, sur son compte Instagram samedi. « Ce furent des jours difficiles et je voudrais remercier tout le monde pour votre compréhension. Avec un remerciement spécial à Team Emirates et particulièrement à Mauro Gianetti et au président de l’équipe Matar pour leur soutien dans ces circonstances. À bientôt ».

C’est l’Américain Brandon McNulty, 24 ans, pour sa deuxième Doyenne, qui remplace Pogacar dans l’effectif de UAE Team Emirates.