Rallye de Croatie: Neuville toujours 4e, Rovanpera menacé par Tanak

Thierry Neuville s’est fait une spécialité d’envoyer des messages subliminaux à son équipe par le biais des reporters de WRC+ qui tendent leur micro à la sortie des spéciales. Et alors que le pilote Hyundai occupe samedi midi (après la première des deux boucles de 4 spéciales) la 4e place du rallye de Croatie, à près d’une minute et demie du leader Kalle Rovanpera (Toyota), il n’a pas dérogé à la règle, à sa règle. La déception est compréhensible dans le chef de notre compatriote qui doit faire un calcul simple : il a écopé de pénalités liées directement (panne d’alternateur vendredi, système hybride défaillant en quittant le parc de service samedi matin) ou indirectement (excès de vitesse sur le parcours routier, vendredi, en tentant de pointer à l’heure pour le retour au parc de service après avoir « mécaniqué » sur sa voiture) au manque de fiabilité de son Hyundai.

Isolé en 4e position

En tout, il a écopé de 1min50 de pénalité. Et il pointe à 1min24 du leader du rallye et du championnat. Le calcul, son calcul, est donc simple, même s’il ne tient pas compte de tous les aléas que l’on peut rencontrer en course, en fonction de la position qu’on occupe : « sans cela, il serait en tête du rallye ! » Ce qui explique sans doute l’amertume qui était la sienne samedi midi, alors qu’il venait de signer le meilleur temps dans la dernière spéciale de la matinée. De quoi l’isoler en 4e position, à 26,2 sec. de Craig Breen (Ford), et 37,2 sec. devant Elfyn Evans (Toyota).

Crevaison pour Rovanpera

Mais ce qui le rend amer surtout, c’est que Kalle Rovanpera a perdu du terrain en endurant sa première crevaison du rallye, samedi, dans la 3e spéciale du jour. Souvenez-vous : avant d’être ralenti par la panne de son alternateur, Neuville était le seul à donner le change au jeune pilote Toyota, impressionnant de maîtrise et de self-control. À la sortie de la 4e spéciale du rallye, il pointait à 12,5 sec. seulement du Finlandais ! C’est dire s’il observe avec amertume ce qui se passe devant.

Et devant, c’est désormais Ott Tanak qui tient la « vedette » : l’Estonien a profité des malheurs du pilote pour revenir dans son sillage, à 16,8 secondes exactement. L’après-midi promet d’être chaude entre ces deux-là, même si animé de cette étonnante maturité, Kalle Rovanpera ne manque pas de dire : « L’après-midi va être rude, car Ott a été très rapide ce matin. On verra ce qui se passe, tout en gardant à l’esprit que le plus important pour nous est de continuer à marquer des points au championnat. Il s’agira d’être malin… »