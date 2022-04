Cordon sanitaire: le MR réagit au débat Bouchez-Belang et assure lutter «sans relâche contre l’extrême droite»

Vendredi, le PS, Ecolo et les Engagés avaient estimé qu’une « ligne rouge avait été franchie » par Georges-Louis Bouchez après son débat, la veille, avec le président du Vlaams Belang dans l’émission Terzake sur la chaîne publique flamande.

Le MR estime toutefois « nécessaire d’approfondir ces textes en y intégrant les nouvelles menaces qui pèsent sur nos démocraties, à savoir les extrémismes de droite comme de gauche, les radicalismes religieux et les populismes en tout genre. »

Le MR « réaffirme son engagement à respecter sans aucune exception l’ensemble des dispositions adoptées dans les chartes de la démocratie et le code de bonne conduite entre partis démocratiques à l’encontre des formations ou partis qui manifestement portent des idéologies ou propositions susceptibles d’attenter aux principes démocratiques qui fondent notre système politique », affirme-t-il samedi, au lendemain de la tempête provoquée par le débat, sur la VRT, entre le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez et le leader du Vlaams Belang, Tom Van Grieken.

« Il est également utile d’intégrer dans ces textes les nouvelles réalités dues à l’émergence de nouveaux moyens de communication », poursuit le parti qui propose dès lors à l’ensemble des partis démocratiques francophones de travailler en ce sens.

« II serait également salutaire dans un second temps d’échanger avec les partis démocratiques néerlandophones sur ces fléaux pour notre démocratie et notre pays », ajoutent encore les libéraux. « Ces temps troublés exigent de nous la plus grande mobilisation sans ambigüité contre les ennemis de la démocratie », concluent-ils en assurant lutter « sans relâche contre l’extrême droite ».

