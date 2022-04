Japon: naufrage redouté d’un bateau de tourisme avec 26 personnes à bord

Le Kazu 1 naviguait à proximité de la péninsule de Shiretoko, un site naturel reculé dans le nord-est de Hokkaido, classé depuis 2005 au patrimoine mondial de l’Unesco pour ses écosystèmes terrestres et marins remarquables.

Un bateau de tourisme avec 26 personnes à bord était toujours recherché samedi soir par les garde-côtes dans le nord du Japon, après avoir alerté plusieurs heures auparavant qu’il était en train de couler, selon les médias locaux.

Le « Kazu 1 » naviguait dans des eaux froides et agitées non loin de l’île de Hokkaido (nord du Japon) quand il a envoyé un appel de détresse vers 13H15 heure locale (04H15 GMT), selon la chaîne de télévision publique nippone NHK. Le contact a été perdu par la suite avec le bateau, et les secours ne sont arrivés dans la zone que plusieurs heures après.