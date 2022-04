Présidentielle 2022: Macron ou Le Pen? L’Outre-mer a commencé à voter

À lire aussi Présidentielle 2022: pour les Français de Belgique, «Marine Le Pen n’est pas sur le même plan que le camp républicain»

Ce territoire ultramarin a donné le coup d’envoi des opérations de vote pour le second tour, qui ont également débuté en Guyane et dans les autres îles des Antilles. Celles du Pacifique et de l’océan Indien suivront un peu plus tard.

En métropole, les bureaux de vote ouvrent dimanche à partir de 8h. Depuis vendredi minuit, la campagne est officiellement terminée. Avant les résultats dimanche à 20h, aucune interview ni aucun sondage ou estimation de résultats ne peut être publié en France.

Une grande abstention

Arbitre et grande inconnue du scrutin, l’abstention risque d’être élevée, voire plus forte dimanche qu’au premier tour (26,31%). Tout comme les bulletins blancs et nuls qui avaient atteint un record en 2017, attestant le refus de millions de Français de choisir entre les deux finalistes.

Dans leurs dernières enquêtes, les instituts Ifop et Ipsos Sopra Steria évaluent l’abstention entre 26% et 28%, soit en dessous du record pour un second tour de 1969 (31,1%). Risque supplémentaire, les trois zones scolaires seront en vacances ce week-end, avec notamment le début du congé de printemps pour la région parisienne. La participation en Outre-mer donnera donc samedi une première tendance.