Salut l’artiste, salut l’ami !

Tous, nous perdons aujourd’hui un ami. Un homme qui nous accompagne depuis tant d’années. La première fois que je le croise, c’est en octobre 1985, quelques jours après son premier concert new-yorkais avec TC Matic. On parle de Yé, Yé , quatrième et dernier album du groupe, de la pochette notamment où il rêvait au départ d’habiller d’un tutu un homme de 70 ans. « Un de ses rêves décadents », nous dit-il. Et puis on ne s’est plus quittés, se croisant pour chaque disque, chaque tournée… Chez lui, rue Antoine Dansaert, ou en face, à l’Archiduc, le bar de l’ami Jean-Louis, où il se sent à la maison, comme à l’AB toute proche. On le croise aussi, par hasard, rue de Flandre ou attablé à la terrasse, dos au mur, place Sainte-Catherine. C’est son quartier, là où le matin il va chercher ses journaux ( Le Soir et De Standaard ou