Voici 12 belgicismes que les Français ignorent peut-être

Les Français ne nous comprennent pas toujours quand on parle... Il existe des variétés de français différentes selon qu’on se trouve à Paris, Bruxelles, Marseille...

Notre langage foisonne de mots bien belges. Alors, parfois, nos voisins français peinent à nous comprendre quand on se met à parler... Pour « Le Soir », le linguiste Michel Francard, auteur de la troisième édition du Dictionnaire des belgicismes pour mieux connaître la Belgique, a sélectionné 12 belgicismes que les Français ignorent peut-être. Pour chaque entrée, vous trouverez ainsi :

Pour en savoir plus...

« Dictionnaires de belgicismes » Par Michel Francard, Geneviève Geron, Régine Wilmet et Aude Wirth. Edité par De Boeck Supérieur en novembre 2021, l’ouvrage répertorie plus de 2.000 belgicismes pour mieux connaître la Belgique d’aujourd’hui, humer ses spécialités culinaires, vibrer avec ses traditions et s’immerger dans son quotidien.