Le Russe Andrey Rublev rejoint Novak Djokovic en finale de l’ATP de Belgrade

Le Russe, sous bannière neutre, 8e et mondiale et tête de série N.2, n’a eu besoin que d’une heure et quatre minutes pour s’imposer 6-2, 6-2 contre l’Italien Fabio Fognini, 62e mondial et tête de série N.6.

Rublev, 24 ans, disputera la 16e finale de sa carrière et tentera de décrocher un 11e titre, le troisième cette saison après ses victoires à Dubaï et Marseille.