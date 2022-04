Un premier relégué en Bundesliga: un an après l’avoir quittée, Greuther Furth va déjà retrouver la D2

Derniers du classement avec 17 points, les ’Trèfles’ ne peuvent plus se sauver à trois journées de la fin et retrouvent la Division 2 un an après avoir été promus.

Lanterne rouge avec 17 unités et à onze longueurs de la place de barragiste pour le maintien, Greuther Furth n’avait qu’un mince espoir ce samedi avant de recevoir le Bayer Leverkusen, actuel troisième.