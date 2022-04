Remco Evenepoel montre son amour pour le Sporting d’Anderlecht… jusqu’au cadre de son vélo! (photo)

Ce n’est plus un secret pour personne : Remco Evenepoel est un grand supporter du Sporting d’Anderlecht. Une histoire d’amour qui ne date pas d’hier et qui a même conduit le jeune cycliste belge jusque dans les travées de Neerpede. En effet, le fils de Patrick Evenepoel a passé plusieurs années au sein du centre de formation des Mauves, côtoyant notamment Yari Verschaeren et portant même le brassard de capitaine. Et puis, il a fallu faire un choix, et celui du natif d’Alost s’est porté sur le vélo.

Cependant, Remco Evenepoel n’a jamais cessé d’aimer le matricule 35. Il le démontre à nouveau ce week-end, à l’occasion de Liège-Bastogne-Liège. Pour un événement tel que la « Doyenne », le coureur de Quick-Step a décidé de mettre sur le cadre de son vélo le blason anderlechtois, juste à côté de son nom, comme on peut le voir sur une photo partagée sur les réseaux sociaux par son papa, Patrick Evenepoel.