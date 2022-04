5 endroits où se promener dans les prochains jours

Chaque année, des dizaines de milliers de curieux profitent de la floraison dans les expositions de printemps et forêts enchanteresses. Découvrez les parcs et jardins à ne pas manquer...

Jusqu’au 3 mai, profitez de plus d’un million de bourgeons en fleurs, dont pas moins de 400 sortes de tulipes. Isidoor Van Beverenstraat 5, 1702 Grand-Bigard.

Amateurs de fleurs et de nature, les plus jolies floraisons sont à observer dans les prochaines semaines en Belgique, avec précaution :

Bois de Hal

Les jacinthes sauvages du bois de Hal sont en fleurs durant la deuxième moitié du mois d’avril. Gratuit. Les autorités communales demandent de ne pas s’y rendre en voiture et d’utiliser autant que possible des moyens de transport alternatifs.

Un service gratuit de navettes de bus est mis en place à la gare de Hal.

Serres royales de Laeken

Découvrez jusqu’au 8 mai 2022 l’architecture magistrale d’Alphonse Balat et une collection florale exceptionnelle. Réservation obligatoire. 61 avenue du Parc Royal, 1020 Bruxelles.

Les Floralies de Gand

Du 29 avril au 8 mai 2022, la ville de Gand sera dominée par son exposition quadriennale de fleurs et de plantes. Parcours floral à pied ou à vélo, balades nocturnes à travers plusieurs quartiers, demeures et musées et le parc de la Citadelle. 2 Van Rysselberghedreef, 9000 Gand.

Roseraie du domaine du château des ducs d’Havré

Plus de 3.500 rosiers, répartis en 100 variétés différentes, fleurissent en juin dans ce domaine de 6.000 mètres carrés. 30 rue du Château, 7021 Havré.

