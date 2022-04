Un produit de la marque Devos & Lemmens retirée des rayons

« Si vous présentez une allergie ou une intolérance au lait, ne consommez pas ce produit et ramenez-le au point de vente dans lequel le produit a été acheté. Les personnes non allergiques ou ne présentant pas d’intolérance au lait peuvent le consommer sans aucun risque », précise la société vendredi dans un communiqué.

Il s’agit des pots de mayonnaise light de 450 ml, dont la date de péremption arrive à échéance le 10/11/2022, et vendus entre le 24 février et le 21 avril. Le produit a été distribué dans plusieurs enseignes, dont Cora, Delhaize, Carrefour, Intermarché et Colruyt.