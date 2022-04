Defourny (RWDM) après le match face à Seraing : « Nous sommes plus forts dos au mur »

Que ce soit en termes de jeu ou de créativité dans les derniers mètres, les Molenbeekois ont pêché. De l’autre côté, en revanche, les Sérésiens se mettaient en avant grâce à plusieurs actions chaudes. Heureusement pour les Rouge et Noir, Théo Defourny permettait aux siens de conserver le zéro grâce à plusieurs interventions chaudes. « C’est mon job de faire de mon mieux pour aider mes coéquipiers. On devra faire un meilleur match et que tout le monde soit à 100% pour renverser la situation. »

Le gardien garde le moral et croit toujours aux chances de montée. « Il reste une manche et nous allons nous donner à fond pour l’emporter. Nous sommes plus forts quand nous sommes dos au mur. On l’a déjà montré à plusieurs reprises cette saison. »