Maziz (RFC Seraing): «Nous voulions montrer que nous étions l’équipe de D1A»

« Nous avons réalisé un bon match collectif », explique Youssef Maziz. « Nous sommes parvenus à l’emporter avec un but d’avance. Il faudra le tenir et pourquoi pas aggraver le score chez nous. Nous avons gagné cette première mi-temps, il reste maintenant 90 minutes pour nous maintenir. Nous devons rapidement nous reconcentrer. Nous avons eu les situations pour marquer plus. Nous voulions montrer que nous étions bel et bien l’équipe de D1A. Je pense que cela s’est vu. Mais attention, il faudra faire pareil au retour ! Car il ne faut pas oublier non plus que nous avons eu un temps faible dans cette partie et qu’à ce moment, nous avons concédé deux poteaux et un sauvetage de Daniel Opare à même la ligne de but. Il faut aussi savoir faire le dos rond et nous l’avons fait. Nous repartons tout de même avec une clean sheet et la victoire. »

Le retour est programmé à 20h45 samedi prochain.