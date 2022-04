Victorieux de Valence, le Betis Séville s’offre sa troisième Coupe d’Espagne

Les Andalous ont ouvert la marque dès la 11e minute par Borja Iglesias et Hugo Duro a égalisé à la demi-heure de jeu, avant la prolongation et les tirs au but scellés par une ultime réalisation du jeune Juan Miranda pour le Betis.

L’histoire est belle pour Joaquin, véritable icône du club andalou, seul joueur de l’actuel effectif sévillan à avoir connu le sacre de 2005 : sur le banc en début de match, il est entré à la 86e, a fini le match avec le brassard de capitaine et a réussi à offrir à nouveau un titre majeur à son club de coeur.