Pour Anderlecht, il est temps de briller contre l’Union Saint-Gilloise

Une position remise en jeu par la magie de la formule de notre compétition, en divisant les points en deux, de quoi permettre à chaque formation de rêver du sacre au bout de six rencontres considérées comme des finales. «Je ne veux pas voir plus loin que le prochain match. Tout peut aller très vite en Belgique, je le sais et mes gars aussi. J’attends d’eux une réaction, pour me prouver qu’ils ont du répondant.»

Prouver sa valeur et rebondir. Une nécessité après la finale perdue, une obligation pour ne pas terminer la saison en eau de boudin mais aussi une question d’honneur, en raison des deux premiers derbies perdus lors de la phase classique. Enregistrer un zéro sur six contre un promu, aussi fort soit-il, fait tache sur un curriculum vitae. Surtout quand on se nomme Anderlecht, une formation qui n’avait pas enregistré la moindre victoire la saison dernière lors des Champions Playoffs. «C’est l’un des aspects que nous devons améliorer. Faire la différence, surtout dans les moments où tu es moins bien.»

Quel rôle dans ce top 4?

Une question de progression, le fil conducteur d’Anderlecht depuis l’arrivée de Vincent Kompany. Un coach qui aime balayer la pression, pour mieux l’amadouer. Un passionné qui transmet son expérience à des joueurs dont la cote a fortement baissé face à des Gantois bien plus entreprenants. Au-delà du résultat que les Mauves pourront forger sur le terrain de leur voisin, c’est surtout le jeu proposé qui va attiser tous les regards. Avoir du liant, de la justesse et des prises de décisions: tous les éléments qui n’ont jamais sauté aux yeux du côté du Heysel.

Sans inspiration, Anderlecht ne fait pas peur, tout le contraire de son hôte du jour. Lui qui nage dans un océan de confiance et qui parle (enfin) ouvertement de titre. Les Unionistes seront les favoris des débats, les visiteurs devront donc se contenter du statut d’outsider. Espérons pour eux qu’ils ne deviendront pas de simples faire-valoir au cœur d’un Top 4 plus redoutable que jamais.