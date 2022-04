Rallye de Croatie: Tanak passe en tête à une spéciale de l’arrivée, Neuville troisième

L’histoire de Hyundai en championnat du monde des rallyes est truffée de mauvais choix de pneus ! Alors cette fois, l’équipe coréenne peut savourer le fait d’avoir été la seule à envoyer ses deux pilotes de pointe à l’assaut de la dernière journée en témoignant du choix de pneus le plus audacieux : 4 « tendres » et deux « pluie » pour Tanak ; 3 « durs » et 3 « tendres » pour Neuville. Là où tous les autres n’ont embarqué que des pneus « durs » pour cette dernière journée jalonnée de quatre spéciales seulement (54 km).

Météo capricieuse

Et ça a marché ! A la faveur d’une météo complètement folle et très changeante, Thierry Neuville a d’abord profité de la deuxième spéciale du jour pour reprendre la 3e place à Craig Breen (Ford). Quant à Tanak, il a parfaitement négocié l’avant-dernière spéciale du rallye pour reprendre une trentaine de secondes d’un coup à Rovanpera, leader depuis la première spéciale de l’épreuve, et passer ainsi en tête pour 1,4 seconde seulement !