Présidentielle 2022: le taux de participation en baisse à midi (direct)

Les Français élisent leur prochain président et doivent choisir, comme en 2017, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le premier est favori pour un deuxième mandat mais jamais l’extrême droite n’a paru si proche des portes du pouvoir.

Les bureaux de vote ont ouvert à 08h00 en métropole pour ce second tour de la présidentielle et fermeront à 19h00 voire 20h00 dans les grandes villes. Et les 48,7 millions de Français appelés à voter ne se sont pas bousculés vers les urnes, alors que les trois zones scolaires du pays sont en vacances scolaires et que l’abstention pourrait être le grand arbitre du scrutin. Le taux de participation à midi s’élevait à midi à 26,41% soit près de deux points de moins qu’en 2017 (28,23%), lors de la première édition du duel entre M. Macron et Mme Le Pen. Ce chiffre marque également un recul par rapport au deuxième tour des scrutins de 2012 (30,66%) et 2007 (34,11%), et tutoie celui de 2002 (26,19%), quand Jean-Marie Le Pen (FN) affrontait Jacques Chirac (RPR).