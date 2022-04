Joris Kayembe (SC Charleroi): «On a montré qu’on avait les qualités pour être là»

Samedi soir, les Carolos ont pu penser à bon droit que les dieux du foot n’étaient pas avec eux. Ils n’ont quasiment rien donné aux Malinois. Et c’est finalement un corner stupidement concédé par le gardien carolo Hervé Koffi qui a amené l’unique but de cette rencontre. « On est déçu. On a fait une très bonne première mi-temps. Quand on revient après la pause, on se dit que ce but, on va le mettre. Malheureusement, ce sont les Malinois qui le mettent en premier. Il y a ce corner. Et on sait que ces playoffs vont se jouer sur des détails », soufflait le latéral gauche du Sporting, qui a cédé sa place en fin de rencontre à Isaac Mbenza.

Les Carolos avaient très bien géré le match jusque-là, comme ils l’ont fait encore après cet intermède fatal. En première période, ils avaient su se montrer offensifs, sans jouer toutes voiles dehors. « On sait que le jeu des Malinois, c’est la contre-attaque. Donc, on faisait attention aussi. On a tenté, on a essayé. Je trouve qu’on a fait un bon match dans l’ensemble. Mais il y a ce but qui ne rentre pas. On touche deux fois le cadre en seconde mi-temps, il y a des frappes, des centres. On a poussé comme on pouvait. »