Météo: il faut en profiter ce dimanche

Dimanche après-midi, le temps sera sec sur la plupart des régions avec du soleil et des champs nuageux, indique l’Institut royal météorologique (IRM). A la Côte, il fera plutôt ensoleillé. De l’autre côté du pays, en province de Luxembourg et dans le sud de la province de Liège, quelques averses locales sont à craindre. Les maxima se situeront entre 14° en Haute Ardenne et à la mer, et 18° ou 19° ailleurs. Le vent sera généralement modéré de nord-est. Au littoral, il sera assez fort de nord à nord-est avec des pointes de 50 km/h.

Dimanche soir, une averse sera possible dans l’est et le nord-est du pays tandis qu’il fera sec dans la moitié ouest du territoire. Le risque d’averses se maintiendra en revanche dans la partie est. Les minima varieront entre 2° en Haute Ardenne, autour de 5° en plaine et jusqu’à 8° à la mer. Le vent sera souvent faible de secteur nord, au littoral modéré à assez fort.