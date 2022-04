France: voici quels sont les pouvoirs du président de la République

Il y a d’abord ses « pouvoirs personnels », c’est-à-dire ceux qui sont propres au président de la République et dont il est seul décideur. C’est ce qu’on appelle aussi son « domaine réservé ». C’est le cas de la politique étrangère. Le président peut appliquer ses propositions en parfaite conformité avec la Constitution. Il nomme les ambassadeurs, négocie les traités et, grâce à l’article 11, a la possibilité de faire ratifier ces traités par référendum sans passer par le Parlement.

Il y a ensuite les « pouvoirs partagés », c’est-à-dire ceux qu’il ne peut exercer sans contreseing ministériel.

La répartition de ces pouvoirs dépend du climat politique, des liens entre le président de la République et la majorité parlementaire. Lorsque le président et l’Assemblée nationale détiennent leur légitimité de la même majorité, le chef de l’État inspire la politique gouvernementale, mise en œuvre par le Premier ministre.

Quand ce n’est pas le cas, le président se trouve en situation de « cohabitation ». Si le chef de l’État nomme un Premier ministre qui n’est pas issu de la majorité parlementaire, l’Assemblée risque de renverser le gouvernement par une motion de censure.

Le président doit alors composer avec une majorité qu’il ne contrôle pas. C’est arrivé trois fois depuis 1958, dont la première fois en 1986 avec Chirac comme Premier ministre de droite et Mitterrand comme président de gauche. A l’inverse, quand Jacques Chirac, président de droite, était à l’Elysée de 1997 à 2002, c’est bien la politique du Parti socialiste qui a été appliquée durant cinq ans par le gouvernement de Lionel Jospin.

C’est donc le président qui choisit son Premier ministre en fonction de la majorité à l’Assemblée. En plus, l’élection présidentielle et les élections législatives ne se déroulent pas en même temps. Et le système majoritaire en vigueur en France avec des élections en deux temps, complique encore un petit peu plus la donne. C’est ce qu’on appelle le scrutin uninominal majoritaire à un et deux tours.

Avec un tel mode de scrutin, on procède à un premier tour. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue (plus de 50 % des suffrages exprimés) pour être élu, on procède à un deuxième tour. A l’issue de ce dernier, le candidat ou la liste arrivée en tête est élue, quel que soit le pourcentage obtenu. Généralement, la présence au second tour est soumise à des conditions, le plus souvent le seuil minimum est de 5 % des voix. Lors du second tour, une majorité relative suffit.