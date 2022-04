Quel avenir pour Kylian Mbappé? Leonardo, le directeur sportif du PSG, révèle les derniers éléments du dossier

« Kyky » a complété sa collection d’étoiles : après la Coupe du monde et la deuxième étoile cousue sur le maillot des Bleus en 2018, le supersonique attaquant français a décroché un cinquième titre de champion de France à seulement 23 ans, son quatrième avec le PSG… et probablement le plus abouti sur le plan personnel. « Ce titre a une grande saveur. Personnellement c’est mon cinquième, le club son dixième », a savouré Mbappé en zone mixte samedi soir. « On est champions de France, c’est le plus important. »

Mbappé a porté Paris avec ses 22 buts et 14 passes décisives en L1, dont il pourrait terminer meilleur buteur pour la quatrième fois de rang. Il n’égalera peut-être pas le record de Jean-Pierre Papin, meilleur buteur cinq saisons d’affilée avec l’Olympique de Marseille (1988-1992), car le génie de Bondy n’a toujours pas prolongé son contrat parisien s’achevant fin juin. Et nul n’ignore qu’il a reçu une proposition pour poursuivre l’aventure au Real Madrid.