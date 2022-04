La Néerlandaise Annemiek van Vleuten remporte Liège-Bastogne-Liège pour la deuxième fois de sa carrière

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) a remporté la course féminine de Liège-Bastogne-Liège pour la deuxième fois de sa carrière, dimanche, après 142,1 km de course.

Deuxième victoire pour Annemiek van Vleuten: la Néerlandaise s’est imposée une nouvelle fois en solitaire dans Liège-Bastogne-Liège Femmes, dimanche, trois ans après son premier succès.

«Gagner est devenu de plus en plus difficile dans le cyclisme féminin», a apprécié van Vleuten, 39 ans et l’un des plus riches palmarès du peloton. Victorieuse du Het Nieuwsblad fin février, elle a ensuite accumulé les places d’honneur (2e des Strade Bianche, du Tour des Flandres et de la Flèche wallonne, 4e de l’Amstel Ladies).