FC Bruges – Antwerp: les Blauw en Zwart ouvrent le score grâce à Buchanan (direct, 1-0)

Le Club Bruges et l’Antwerp donnent le coup d’envoi officiel des Champions Playoffs. Les deux équipes, ayant respectivement terminé deuxième et quatrième de la phase régulière, entament les choses sérieuses, à savoir la période décisive pour l’attribution du titre et des tickets européens.

Les Blauw en Zwart (36 points) espèrent entamer ces playoffs de la meilleure des manières, histoire de mettre un peu plus de pression sur l’Union Saint-Gilloise (39) qui recevra Anderlecht plus tard dans la journée. Bruges reste sur huit victoires consécutives et arrive donc gonflé à bloc. Le Great Old (32), lui, tentera de faire le poids, d’autant que les ambitions affichées en début de saison par la direction anversoise étaient de titiller le plus longtemps possible le tenant du titre.

Le direct commenté