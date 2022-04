Adem Zorgane (SC Charleroi): «On devrait être tueur devant le but» Adem Zorgane ne cherche pas d’excuse à la défaite de Charleroi, samedi à Malines (1-0), en ouverture des Europe Playoffs.

Belga

Par Vincent Lothaire Publié le 24/04/2022 à 15:00 Temps de lecture: 3 min

Comme ses équipiers, Adem Zorgane a regagné les vestiaires de d’Afas Stadion, samedi soir, la tête basse et le visage fermé. Battus à Malines (1-0), les Zèbres ont certes été mal payés de leurs généreux efforts. Mais le médian du Sporting ne se réfugiait derrière aucune excuse. Avec sa franchise et son honnêteté habituelles, il reconnaissait même que son équipe s’était d’abord tiré une balle dans les godasses. « Toute l’équipe est déçue. On a bien joué ce match. On l’avait bien préparé et bien analysé notre adversaire. On a appliqué les consignes de l’entraîneur. Ce genre de rencontre se joue sur un détail. On a manqué de concentration au début de la seconde mi-temps, qui a abouti au goal », jugeait-il en effet, revenant sur le début de la seconde mi-temps, le seul moment de la rencontre où les Carolos ont connu un coup de moins bien. « On a subi les premières minutes. Mais c’était normal, devant leurs supporters et après la première mi-temps que les Malinois avaient livrée. On a commis des erreurs. On pouvait jouer un jeu direct. On a remis le ballon, mais Hervé a commis une erreur et ils ont marqué sur le corner. »

« On va jouer jusqu’au bout » Mais le plus consternant dans cette rencontre, ce n’est pas que les Zèbres aient encaissé, mais plutôt qu’ils soient restés muets. « On n’a pas été efficaces. On a eu au moins trois occasions nettes. On devrait être tueur devant le but », commentait-il, sans fard. Cette fois encore, Adem Zorgane a été un des Carolos les plus actifs. Pourtant, à l’instar de Vakoun Bayo, l’international algérien doit composer avec les contraintes du Ramadan. Samedi, après 7 minutes de jeu, on a ainsi vu Hervé Koffi s’écrouler dans son rectangle afin de gagner un peu de temps et permettre à ses équipiers d’aller manger quelque chose, tout juste après le couché du soleil. « Je travaille sur ça aussi. Ce mois-ci, c’est un peu dur pour nous. Dieu nous a donné la force. On a joué sept minutes, puis on a pu manger quelque chose. Après, c’est le moral. Tout se passe dans la tête. Si, dans ma tête, je suis fort, je sais que je vais être performant. »