Un prêtre agressé au couteau dans une église à Nice par un «déséquilibré»

Peu avant l’office de 10h00, un homme est entré dans l’église Saint-Pierre-d’Arène, portant « plusieurs coups de couteau au prêtre », a dit à l’AFP Maud Marty, procureure de la République adjointe de Nice, sur le lieu de l’agression.

Le prêtre a été transféré au CHU Pasteur de la ville. Une paroissienne a également été légèrement blessée en tentant de s’interposer, selon la magistrate.

L’agresseur présumé, rapidement interpellé, est en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide volontaire et violences volontaires avec arme et confiée à la police judiciaire de Nice. Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a été avisé et la situation était « en cours d’évaluation à leur niveau », avec un retour attendu « dans les prochaines heures », a précisé le procureur. « Les éléments d’information communiqués à ce stade ne justifient pas notre saisine », a déclaré le Pnat en fin de matinée. « Les mobiles du passage à l’acte sont à ce jour et à cette heure difficiles à établir », a insisté le procureur, précisant que l’agresseur n’était pas connu sur le plan judiciaire et était suivi psychiatriquement.