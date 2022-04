Le message cash de Neymar aux supporters du PSG: «Ils vont se fatiguer de me siffler»

Neymar, l’un des visages de l’échec parisien, a tenu à réagir à cette situation très particulière. Et il ne se voit pas quitter Paris. « Ce fut surréaliste qu’une partie du public abandonne les tribunes », expliquait le joueur brésilien à ESPN. « Ils vont se fatiguer de me siffler parce qu’il me reste trois ans de contrat. Moi je vais rester, donc soit ils arrêtent, soit ils vont devoir prendre encore plus d’air. » Cela a le mérite d’être clair.