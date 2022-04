La N.1 mondiale Iga Swiatek remporte son quatrième titre de rang en s’imposant au WTA de Stuttgart

Iga Swiatek, N.1 mondiale, a poursuivi sa série victorieuse en s’adjugeant le tournoi de tennis WTA 500 de Stuttgart, joué sur terre battue et doté de 757.900 dollars, après sa victoire 6-2, 6-2 sur la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 4/N.3), dimanche, en Allemagne. La Polonaise remporte un quatrième tournoi consécutif et, en comptant aussi ses victoires en Billie Jean King Cup, gagne un 23e match de rang. La rencontre a duré 1 heure et 24 minutes.

Nouvelle reine du circuit féminin depuis début avril et la retraite surprise d’Ashleigh Barty, Swiatek donne de l’éclat à sa couronne avec une série impressionnante, commencée à Doha et poursuivie par le ’Sunshine Double’, à savoir des succès à Indian Wells et Miami. Elle commence sa saison sur terre battue de la meilleure manière, avec un sacre à Stuttgart. A 20 ans elle compte désormais 7 titres à son palmarès. Sa dernière défaite remonte au 2e tour du tournoi de Dubaï, le 14 février, contre la Lettone Jelena Ostapenko.