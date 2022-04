Présidentielle 2022: Marine Le Pen arrive largement en tête dans plusieurs territoires d’outre-mer

Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ? Avant l’ouverture des bureaux de vote dimanche matin en métropole, les premiers électeurs d’outre-mer et de l’étranger ont voté dès ce samedi, décalage horaire oblige. Au large du Canada, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, a donné le coup d’envoi des opérations de vote pour le second tour, avant la Guyane, les Antilles, puis les îles du Pacifique et de l’océan Indien.

À lire aussi Présidentielle 2022: le récit des cinq dernières années d’Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Les résultats sont tombés ce dimanche après-midi :