Présidentielle 2022: la plaisanterie de François Hollande au moment de voter

Alors que les trois zones scolaires sont en vacances, l’abstention risque d’être élevée et l’un des arbitres de ce scrutin présidentiel où les électeurs doivent choisir, parfois à contre-coeur, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

A Tulle en Corrèze, l’ex-président François Hollande, arrive avec sa compagne Julie Gayet sous une pluie battante. « On prend tous les risques pour aller voter, on fait déjà beaucoup d’efforts », plaisante-t-il en repliant son parapluie. « Là il y a pour beaucoup d’électeurs une obligation, une contrainte pour ceux qui ne voulaient ni de l’un ni de l’autre », ajoute-t-il plus sérieusement.