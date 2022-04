Seraing prend option sur le maintien

Après la victoire 0-1 au RWDM, les Métallos ont les cartes en main. Mais d’emblée, Jean-Louis Garcia en appelle à l’humilité et au sens des responsabilités de ses joueurs

Stade Machtens. Coup de sifflet final. Bram Van Driessche renvoie les joueurs du RWDM et de Seraing aux vestiaires. Le marquoir indique 0-1. On sent une onde de joie parcourir les rangs visiteurs. Immédiatement, Jean-Louis Garcia, le coach du Pairay se rend auprès de ses troupes. Le message qu’il distille à même la pelouse trop bosselée de Molenbeek est clair : « Pas d’euphorie. Je demande une grande humilité. Nous venons de remporter la première période. Seulement la première. Il en reste une à négocier de la même manière ».