GP d’Emilie-Romagne: deuxième victoire de la saison pour Max Verstappen, Charles Leclerc sixième

Le Néerlandais s’est imposé devant Sergio Pérez et Lando Norris.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix d’Emilie-Romagne de Formule 1, quatrième épreuve du championnat du monde, sur le circuit Enzo & Dino Ferrari (4,909 km), dimanche à Imola.

Vainqueur de la course sprint samedi et auteur de la pole position, Verstappen a fait le plein de points ce week-end et a devancé son équipier, le Mexicain Sergio Perez (Red Bull), 2e à l’issue des 63 tours au programme, assurant un doublé pour Red Bull.