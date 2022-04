Présidentielle 2022: la participation en baisse par rapport à 2017 (direct)

Le second tour de l’élection présidentielle se déroule ce dimanche et de nombreux Français ont déjà voté. Voici le taux de participation à 17h.

Par la Rédaction et agences

La participation au second tour de l’élection présidentielle française s’élève à 17h00 en métropole à 63,23%, en baisse de plus de deux points par rapport à 2017 (65,30%), à l’occasion du même duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, a annoncé dimanche le ministère de l’Intérieur.

Ce chiffre marque également un recul de près de deux points par rapport au premier tour (65,00%) le 10 avril.