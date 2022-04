Présidentielle 2022: le taux d’abstention en hausse par rapport à 2017

Le second tour de l’élection présidentielle française se déroule ce dimanche. Si de nombreux citoyens ont déjà voté, le taux d’abstention est en hausse par rapport à 2017.

Par la Rédaction et AFP

L’abstention devrait atteindre 28% au 2e tour de l’élection présidentielle, soit 2,5 points de plus qu’en 2017 (25,44%), selon les estimations à 17h de quatre instituts de sondage.

Selon Ipsos Sopra-Steria, l’Ifop, Harris interactive et Elabe, le niveau d’abstention serait en hausse de 1,7 point par rapport au premier tour (26,31%), mais reste inférieur au record pour un second tour de présidentielle de 1969 (31,3%). C’est seulement la 3e fois, après 1969 et 2017, que l’abstention augmente entre deux tours de présidentielle.