Alors qu’il menait 0-2 avec un but de Mertens, Naples s’est écroulé à Empoli (vidéos)

Alors qu’il menait 0-2 à Empoli grâce à un but de Dries Mertens (44e), Naples s’est incliné 3-2 et a perdu une bonne partie de ses chances de décrocher le titre.

Après 34 journées, les Napolitains comptent 67 points, cinq de retard sur l’Inter Milan et quatre sur l’AC, qui ont disputé un match de moins. Empoli (34 points, 14e) n’a plus rien à espérer de ce championnat puisqu’il est sauvé et très loin des places européennes.

Le coach de Naples, Luciano Spaletti, a opté pour un trio composé de Lorenzo Insigne, Mertens et Hirving Lozano en soutien de l’attaquant de pointe, Victor Osimhen. Cette équipe à vocation offensive a d’abord dû bloquer les assauts d’Empoli avant de faire tourner le ballon et de se créer les premières occasions par Fabian Luiz (14e) et Osimhen (20e).