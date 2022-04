Hollande, Lassalle, Pécresse… les insolites du second tour de la présidentielle 2022

Cette journée de second tour de l’élection présidentielle française a été marquée par quelques faits drôles impliquant d’anciens candidats.

Les Français ont encore quelques heures dimanche pour choisir, comme en 2017, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le premier est favori pour un deuxième mandat. Mais jamais l’extrême droite n’a paru si proche du pouvoir, sur fond de participation en berne.

Lassalle

A Lourdios-Ichère (Pyrénées-Alantiques), l’ancien candidat Jean Lassalle, qui avait annoncé qu’il voterait blanc, a mimé devant l’urne le geste du vote avant de glisser son bulletin dans sa poche, se déclarant « abstentionniste devant l’urne ». Après « cet acte qui pourrait apparaître choquant ou insensé », selon lui, le député béarnais a indiqué à l’AFP être « rentré dans une forme de maquis politique ».

Hollande

A Tulle en Corrèze, l’ex-président François Hollande, arrive avec sa compagne Julie Gayet sous une pluie battante. « On prend tous les risques pour aller voter, on fait déjà beaucoup d’efforts », plaisante-t-il en repliant son parapluie. « Là il y a pour beaucoup d’électeurs une obligation, une contrainte pour ceux qui ne voulaient ni de l’un ni de l’autre », ajoute-t-il plus sérieusement.

Pécresse

A Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines, Valérie Pecresse a été aperçue en train de quitter le bureau de vote avant de passer à l’isoloir. Distraite, l’ancienne candidate des Républicains a oublié de voter. Rappelée par les personnes présentes sur place, Mme Pécresse a ensuite fait demi-tour.