Présidentielle 2022: le top 5 des départements où les Français ont le plus voté

L’abstention devrait atteindre 28% au second tour de l’élection présidentielle dimanche, soit 2,5 points de plus qu’en 2017 (25,44%), selon les estimations convergentes de quatre instituts de sondage, mais sans atteindre le record de 1969 (31,3%).

Selon Ipsos Sopra-Steria, l’Ifop, Harris interactive et Elabe, le niveau d’abstention serait ainsi de 28%, en hausse de 1,7 point par rapport au premier tour (26,31%), qui avait déjà été marqué par une faible participation, tandis qu’Opinionway anticipe pour sa part 27,8%. La participation s’est établie à 63,23 % au niveau national.

A 17h, c’est l’Aveyron qui est le champion de la participation avec 70,51 %, devant la Dordogne (70,15 %), les Landes (69,64 %), la Haute-Loire (69,84 %) et les Pyrénées-Atlantiques (69,42 %). Les cinq départements avec le taux de participation le plus faible sont la Seine-Saint-Denis (44,96 %), la Haute-Corse (49,35 %), le Val-de-Marne (55,2 %), le Val-d'Oise (55,34 %) et Paris (55,74 %).