Le vrai ou faux: les patrons espionnent-ils plus leurs employés depuis le covid?

Planqué derrière le volant de sa voiture aux vitres fumées, Yannick attend discrètement, caméra à la main, la sortie de sa cible. Détective privé pour l’agence Starck qu’il a créée, il a été engagé par un entrepreneur afin de vérifier l’emploi du temps de l’un des travailleurs. L’homme est sous certificat médical depuis plusieurs mois et son patron le soupçonne d’avoir une activité parallèle. Il a tapé dans le mille. Le scénario ressemble à celui d’une banale série télé. Il est pourtant bien réel. Et, dans certains secteurs d’activité, les détectives privés sont particulièrement sollicités.

La demande en est pourtant parfois faite, selon Yannick, patron de l’agence Starck, à Braine-le-Comte. « Certaines personnes pensent être à la télé », s’amuse le détective. « Ils nous disent qu’on n’a qu’à engager un hacker pour entrer dans l’ordinateur de l’employé. Evidemment que c’est interdit. Même si on le faisait, cette preuve serait irrecevable, illégale. Et si on surveille l’employé pour constater qu’il va à la salle de sport ou en vacances, ça n’est pas un motif de licenciement. On doit pouvoir prouver qu’il preste pour un autre employeur dans le même secteur d’activité. »

Sans scrupule

Et c’est possible. Mais dans un domaine particulier : la construction. Le genre de missions qui occupent majoritairement Yannick depuis deux ans. « Ça représente actuellement 80 % de mon emploi du temps », constate l’enquêteur. « Je suis contacté par des entrepreneurs dont certains ouvriers rentrent des certificats depuis six mois, voire un an. On me demande de vérifier s’ils sont réellement en incapacité de travailler car les présomptions sont fortes qu’ils prestent pour leur propre compte. Certains sont sans scrupule. Ils ont parfois leur propre page Facebook pour chercher des clients. Comme ils ont souvent une activité complémentaire hors des heures fournies à leur patron, ils ont du matériel et un véhicule. Ils travaillent dans la rénovation, la toiture ou l’installation de châssis. Il faut les mettre devant le fait accompli. »

L’essentiel des journées de Yannick, ce sont des planques et des filatures. Pour les mener à bien, il a une Berline aux vitres teintées ainsi qu’une Renault Kangoo qu’il peut utiliser comme « sous-marin ». Il dispose aussi d’appareils-photos, d’une caméra et de talkies-walkies car il travaille souvent en duo. « Des dossiers comme ceux de la construction sont souvent bouclés en deux ou trois jours », explique-t-il. « Pour être sûr que le travailleur triche, il faut que je constate deux fois l’infraction avant de rédiger un rapport. »

Les constats d’adultères et les conflits liés aux pensions alimentaires étant actuellement en forte baisse, l’autre secteur qui occupe l’agence Starck est celui des assurances. « Les compagnies nous engagent pour établir que leurs clients fraudent », détaille le détective. « Là aussi, ils sont souvent sans complexes. Ils fournissent de faux certificats établissant un accident et travaillent pour leur propre compte au noir. C’est très fréquent. »