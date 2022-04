Victimes de la déportation: des élèves belges rendent hommage aux enfants déportés d’Izieu

La ministre de l’Education, Caroline Désir, était également présente. C’est la première fois qu’un officiel de l’Etat belge se rendait à la maison d’Izieu, l’un des trois lieux de mémoire national des victimes du nazisme avec le Vélodrome d’hiver et le Camp de Gurs. Dans le contexte actuel, la ministre socialiste estime que rien n’est jamais acquis. « Les combats que nous portons actuellement sont ceux que nos grands-parents avaient gagnés hier. L’immuable n’existe pas dans nos sociétés humaines. Il y a des adultes qui nient les atrocités de la guerre, qui ne reconnaissent pas le génocide des Juifs et des Tsiganes », a-t-elle tenu à rappeler aux enfants présents.

En ce jour d’élection, la France célébrait en toute discrétion la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Dans le cadre d’un projet pédagogique soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, une soixantaine d’élèves de Molenbeek, Uccle et Mons sont partis sur les traces d’enfants juifs. Des enfants ayant séjourné à la colonie d’Izieu pour fuir le régime nazi. Parmi les 105 enfants accueillis durant la Seconde guerre mondiale, dix-sept venaient de Belgique.

Les 64 élèves issus de la Région bruxelloise et de Mons ont déposé une rose blanche sous la plaque commémorative à la mémoire des 44 enfants et 7 adultes déportés lors de la rafle du 6 avril 1944. Une rafle lors de laquelle dix petits belges ont été déportés vers le camp d’Auschwitz sous les ordres de Klaus Barbie.

Un enfant caché en Belgique et rescapé de la Shoah est venu partager son histoire, débutant son intervention en citant Simone Veil. « Le 20e siècle a vu l’anéantissement de nos parents, de nos familles et de nos amis, le début du 21e siècle verra la disparition des derniers témoins que nous sommes. Quelle en sera l’effet sur les commémorations et la transmission de la Shoah aux jeunes générations ? » A l’avenir, il reviendra aux élèves d’aujourd’hui de perpétuer le souvenir des enfants d’hier.