Objectifs climatiques: l’urgence de l’Europe face à ses besoins énormes en métaux

Réduction des émissions de CO2 de 55 % d’ici 2030. Neutralité carbone d’ici 2050. L’Europe s’est fixé des objectifs ambitieux en matière climatique. Mais pour réaliser son basculement vers les énergies vertes, elle aura besoin de matières premières.

La transition énergétique est très gourmande en métaux : nickel, cobalt et lithium pour les batteries des véhicules électriques ; métaux appartenant à la famille des « terres rares » (neodymium, praseodymium et dysprosium) pour les aimants des éoliennes ; aluminium, zinc et silicium pour les panneaux solaires ; nickel et cuivre pour la production d’hydrogène vert… Une étude réalisée par une chercheuse de la KU Leuven, Liesbet Gregoir, et commanditée par Eurometaux, la fédération des producteurs et recycleurs de métaux non-ferreux, chiffre pour la première fois les quantités nécessaires.