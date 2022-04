Rallye de Croatie: Rovanpera impérial, Neuville (enfin) chanceux

Thierry Neuville avait mille et une raisons de râler samedi soir, en garant sa Hyundai i20 Rally1 dans le parc fermé de Zagreb. Et il ne s’en est pas privé, égrainant au passage la litanie de soucis mécaniques qui l’avaient éloigné d’un podium au demeurant mérité : énième défaillance de l’alternateur suivie d’une épuisante séance de poussette de la voiture qui ne l’empêcha pas d’écoper de 40 secondes de pénalité pour pointage tardif ; une minute de pénalité supplémentaire encaissée vendredi soir, pour plusieurs excès de vitesse commis sur le parcours routier pour (tenter de) rattraper le temps perdu (l’an dernier, Ogier n’avait subi aucune pénalité sportive pour des faits similaires aggravés du fait qu’il avait bousculé un policier) ; et encore 10 secondes de débours infligées samedi matin suite à une défaillance du système hybride consécutive à une erreur de l’équipe : soit 1 minute 50 secondes de perdues sur le tapis vert, en plus d’une brutale perte de puissance vécue en pleine spéciale, et ponctuée d’un tonitruant « j’en ai marre ! » prononcé par le principal intéressé.

Un choix de pneus audacieux

Oui, Thierry Neuville avait de bonnes raisons de râler samedi soir donc, alors qu’il pointait en 4e position, à une poignée de secondes (4,9 exactement) de Craig Breen. Dimanche, notre compatriote a cependant eu le bon sens de remercier « Dame chance » qui lui a permis de rejoindre le terme de l’épreuve malgré une grosse sortie de route subie à quelques kilomètres de l’arrivée de la dernière spéciale, et aussi de louer les mérites de son équipe qui, dimanche, a accompli un geste quasi « historique » quand on connaît le lourd passé qui est le sien en matière de mauvais choix de pneus ou de coups tactiques douteux. Cette fois, c’est tout le contraire qui s’est produit quand Hyundai a été la seule formation à faire preuve d’audace en envoyant ses équipages à l’assaut de la dernière journée (4 spéciales, 57 km) avec un choix de pneus différencié entre Tanak (4 « tendres » et 2 « pluie ») et Neuville (3 « durs » et 3 « tendres »), et surtout opposé à celui des autres équipages, tous partis en « durs » !