A Moscou, le surprenant appel d'élus lancé à Poutine «contre la guerre en Ukraine» A Gagarinskï, quartier universitaire de la capitale, les députés du « soviet » municipal ont voté et diffusé un texte interpellant le chef du Kremlin contre « l'opération militaire spéciale » en Ukraine.

«Un message simple: arrêter cette guerre» a été envoyé à Vladimir Poutine par sept élus locaux. - AFP.

Par Benjamin Quenelle Publié le 24/04/2022 à 18:53

C’est parce que leurs électeurs le demandaient que ces élus ont osé s’adresser à Vladimir Poutine pour dire « non à la guerre ». Rare audace en Russie où « l’opération militaire spéciale » en Ukraine, selon la litote du Kremlin, a pourtant porté la popularité du président à des sommets. « C’est un crime ! Contre l’Ukraine. Contre la Russie. Contre nous tous… », s’emporte Grigorï Tolkachiov. Cet homme d’affaires et père de famille de 52 ans est l’un des élus du conseil municipal de Gagarinskï, quartier sud-ouest de Moscou portant le nom célèbre du cosmonaute soviétique, premier homme dans l’espace. Aujourd’hui, cette municipalité s’est distinguée du reste de la capitale et du pays. « C’était impossible de ne rien faire : la société civile devait réagir », insiste Grigorï Tolkachiov, rencontré dans un café du centre de Moscou. À lire aussi Guerre en Ukraine: pourquoi le dernier bastion de la presse libre à Moscou suspend sa publication Le 1er mars, Grigorï Tolkachiov et six autres élus du « soviet » municipal, assemblée très locale gérant d’habitude des questions très concrètes, ont voté un appel au président Poutine. Ils lui ont demandé de reconsidérer sa décision sur l’« opération spéciale » et de ne résoudre aucun problème par des moyens militaires. « Un message simple : arrêter cette guerre. Comment continuer à s’occuper des bacs à sable sur les aires de jeux et des problèmes de gestion financière des travaux municipaux tant que ces combats militaires continuent ? », s’interroge Grigorï Tolkachiov. Une fois voté, l’appel a été envoyé au Kremlin et publié sur le site officiel du « soviet » puis largement sur les réseaux sociaux. « Dans notre pays, les élections ne peuvent pas faire tomber un président. Dans notre pays, les manifestants ne peuvent plus protester. Dans notre pays, on ne peut plus lire de presse libre. Mais il reste des poches d’expression publique : notre appel est celui d’élus représentant une partie de la population ! », assure le député de Gagarinskï qui, quartier plutôt intellectuel avec plusieurs universités et instituts, a par le passé souvent voté pour l’opposition anti-Kremlin. Indépendants de tout parti, les sept élus locaux sont d’ailleurs pour la plupart issus du mouvement libéral Iabloko.

Trois jours après la publication de l’appel, la réponse des autorités ne s’est pas fait attendre. Aucune réaction officielle du Kremlin outre un simple récépissé formel accusant réception de la lettre et assurant qu’elle sera prise en compte. « Douce ironie… », plaisante Elena Russakova, 55 ans, l’élue et cheffe de l’assemblée municipale de Gagarinskï. C’est elle qui, le 4 mars, a reçu la vraie réponse officielle : des poursuites judiciaires. La nouvelle loi sur les « fake news » et les tentatives de « discréditer les forces armées » venaient d’entrer en force. Très sévère, ce texte introduit un nouveau crime, punissant la publication d’informations considérées comme fausses sur les forces militaires russes, avec des peines jusqu’à quinze ans de prison. Sur cette base, le parquet a lancé un procès contre Elena Russakova et, à travers elle, contre l’appel des élus de Gagarinskï. La députée, qui s’étonne de la rétroactivité de la mise en application avec des poursuites judiciaires lancées trois jours après le vote, rappelle avoir été dans son bon droit. Cagnotte « Un député ou chef d’une commune ne peut pas faire l’objet de poursuites pénales ou administratives pour avoir exercé ses pouvoirs, pour avoir exprimé une opinion, pour avoir voté », rappelle Elena Russakova. « Nous avons répondu aux sollicitations des électeurs », insiste-t-elle. « Le pire dans cette nouvelle loi, c’est qu’elle crée une incertitude de plus : faute de vrai Etat de droit en Russie, personne ne peut savoir à l’avance comment elle sera interprétée ni appliquée ». Depuis, l’élue ne cesse d’être félicitée pour son action dans la rue et sur les réseaux sociaux. Pour le moment, elle a été punie d’une simple peine administrative mais avec une forte amende : 150.000 roubles, soit quelque 1.500 euros. Les députés locaux ont rapidement lancé une cagnotte sur internet pour récolter la somme. « En deux jours, nous avons reçu suffisamment de dons, entre 100 et 1.000 roubles, pour couvrir la totalité et même au-delà », se réjouit Elena Russakova. « Beaucoup de gens viennent me voir et m’apporter leur soutien », raconte-t-elle, assurant que, depuis, au moins cinq assemblées municipales à Moscou ont pris des initiatives similaires pour dénoncer « l’opération spéciale » en Ukraine. « Les simples citoyens ont peur d’exprimer leur opposition à la guerre. Nous, nous avons la chance de pouvoir le dire avec notre statut d’élu. C’est important ! », explique Elena Russakova. La nouvelle loi pèse certes sur elle comme une épée de Damoclès : administratives, les poursuites pourraient devenir pénales, et l’amende se transformer en peine de prison. « Je le sais. Mais cela ne m’arrêtera dans mon travail d’élue qui doit s’exprimer. » Le temps presse. En septembre prochain, des élections locales choisiront une nouvelle assemblée municipale de Gagarinskï.

« Ce n’est pas du tout sûr qu’on m’autorisera à me représenter. Et il y aura sans doute de lourdes fraudes pour assurer l’arrivée de députés locaux plus conciliants avec le pouvoir central… », ironise Elena Russakova. Psychologue de profession, elle se prépare à l’automne retrouver son métier d’origine. Comme les autres élus frondeurs. Mais, fataliste et résolu, Grigorï Tolkachiov veut conclure avec une touche d’espoir : « Notre appel, à notre petit niveau, enclenchera peut-être une réaction plus large. Nous ne voulons pas quitter notre pays. Nous voulons rester ici pour construire une autre Russie. » À lire aussi Guerre en Ukraine: Kadyrov, les mystères du combattant tchétchène