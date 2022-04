Présidentielle 2022: voici les premières estimations

Le président sortant est en tête du second tour de l’élection présidentielle française, selon des premières estimations.

Selon nos informations, le président sortant Emmanuel Macron remporterait la présidentielle française. Il devance son adversaire Marine Le Pen par 55 % des voix contre 45, selon les toutes premières estimations de plusieurs instituts de sondage, qui devront encore être affinées dans les minutes qui viennent et qui doivent donc encore être prises avec précaution.

C’est la première fois sous la Ve république qu’un président sortant serait réélu hors période de cohabitation. Son exploit est néanmoins tempéré par le score le plus haut jamais atteint par l’extrême droite au second tour d’une présidentielle. En 2017, Emmanuel Macron l’avait emporté avec un écart beaucoup plus large : 66 % des voix.