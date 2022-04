Tintin et Monsieur Albert

« C’est son état de conservation qui fait la différence, explique Edouard Wyngaard, historien de l’art, spécialiste chez Haynault, passé par la prestigieuse maison Bonhams à Londres. Monsieur Albert, contrairement à la plupart des enfants, n’a pas écrit ni dessiné dans ses albums, à peine trouve-t-on quelques pages avec de légères déchirures parce qu’il les lisait, tout simplement. Chacun de ses petits trésors est recouvert d’une couverture en papier kraft brun sur laquelle figure le nom de l’album. Rien n’est collé, ça se déplie et se replie très facilement, comme on le faisait à une époque où internet et la télé n’existaient pas, où les livres étaient des objets de valeur à conserver. »

Ça commence souvent comme ça, par un collectionneur qui meurt. Appelons-le Monsieur Albert. En 1941, Monsieur Albert a quatre ans et ses parents lui offrent son premier album de Tintin. Pour ne pas l’abîmer, on le protège d’un emballage en papier d’écolier. Monsieur Albert en prend grand soin, à tel point que, huit décennies plus tard, sa collection, mise aux enchères par la maison Haynault à Uccle, est tout simplement spectaculaire.

Ce sont les enfants qui ont contacté la maison de ventes. De Monsieur Albert, ils disent qu’il avait un respect, un grand amour des livres et qu’il le leur a inculqué. Qu’à la maison, ils avaient une armoire remplie de bandes dessinées dans laquelle ils pouvaient piocher à leur guise, mais que l’autre, celle qui contenait les fameux Tintin de la bibliothèque d’enfance de leur père, celle-là, ils ne pouvaient pas s’en approcher.

Douze de ces précieux albums – qui s’arrêtent au Temple du soleil – seront dispersés au plus offrant ce mardi matin, en plus d’un Quick et Flupke en très bon état et d’un lot de quatre albums reliés du journal Tintin (lire ci-dessous le détail des lots répartis sur deux ventes distinctes). La perle : L’île noire. Edition de 1944, prix annoté sur le 1er plat (« 45 »), pliures au 2e plat, coins croqués, cahier complet, quelques pages avec pliures au coin. A la page 47, un défaut d’impression qui ajoute à son charme. « C’est une page où il manque la couleur bleue, poursuit l’expert. La mer est rouge, le pull bleu de Tintin est rose, son visage semble un peu verdâtre. C’est une amusante particularité. » Une amusante particularité estimée de 3.600 à 4.000 euros.

Pourquoi ça marche ?

Plus que jamais et plus que tout autre, les planches et albums de Tintin n’en finissent pas d’exploser les enchères. « Pourquoi ? Parce que ce sont les premiers, analyse Edouard Wyngaard. Ce sont les débuts de la bande dessinée, des aventures qui sont devenues les témoins d’une époque : chaque fois qu’on veut mettre Tintin au Congo à l’index, par exemple, il faut se forcer à ne pas regarder le passé avec nos yeux d’aujourd’hui. Et puis, Tintin a fait voyager des milliers de lecteurs. C’est le premier de nos héros à s’être baladé en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, en Chine, en Egypte… Cet exotisme a beaucoup plu. Gaston restait dans son bureau, Spirou et Fantasio voyageaient local… »

Le spécialiste de la maison Haynault est également numismate et il ne peut s’empêcher de rapprocher les albums de bande dessinée des pièces de monnaie : « Les uns comme les autres sont des objets qui ne sont pas uniques. Le principe d’une monnaie, c’est de circuler. Ça s’use, elle prend des coups. Il y a des monnaies tout à fait courantes qui prennent soudain de la valeur parce qu’elles sont dans un état exceptionnel, comme on n’en voit quasi jamais. »

Il prend l’exemple des monnaies en électrum, cet alliage composé d’or et d’argent rencontré à l’état naturel dans des proportions variables. « Vers 600 avant J-C, on en trouvait dans les rivières en Lydie (l’actuelle Turquie), notamment dans les eaux de celle qu’on appelait le Pactole – d’où l’expression “toucher le pactole”. La composition de ces monnaies était aléatoire : il y avait parfois plus d’or ou d’argent dans des pièces de même valeur. C’est le roi Crésus, trouvant cela injuste, qui a décidé de créer un monnayage bimétallique : des monnaies en or et des monnaies en argent. Les Grecs y ont ajouté les pièces en bronze, pour aller au marché (on ne paie pas un pain avec une monnaie en argent qui vaut une semaine de travail !). Ces petites monnaies circulaient en permanence et aujourd’hui, quand vous croisez un bronze romain – ou sesterce – en tout bon état, c’est une très grande chance ! »

Comment collectionner ?

Monsieur Albert, tout petit, pressentait-il déjà que ces objets non uniques prendraient un jour une telle valeur ? Faut-il faire comme lui, tout protéger, enfermer ses trésors, ne plus lire ses livres ? « C’est le grand défi des musées, exposer des objets d’art au public tout en les conservant dans les meilleurs conditions possibles. Si vous pouvez vous permettre d’acheter l’édition originale de Tintin et le lotus bleu, allez-y, faites-le. Après, soit vous en profitez au quotidien et il risque de s’affadir au contact de l’air, de l’humidité, même de la température corporelle. Soit vous avez un profil d’investisseur et vous l’enfermez dans un bunker anti-atomique pour le conserver dans des conditions parfaites. »