Tintin et Monsieur Albert: une vente aux enchères exceptionnelle

Ça commence souvent comme ça, par un collectionneur qui meurt. Appelons-le Monsieur Albert. En 1941, Monsieur Albert a quatre ans et ses parents lui offrent son premier album de Tintin. Pour ne pas l’abîmer, on le protège d’un emballage en papier d’écolier. Monsieur Albert en prend grand soin, à tel point que, huit décennies plus tard, sa collection, mise aux enchères par la maison Haynault à Uccle, est tout simplement spectaculaire.