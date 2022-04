Patrick Evenepoel après la victoire de son fils sur Liège-Bastogne-Liège: «Mon fils est heureux, le reste je m’en fous»

De joie ou de fatigue, les étreintes étaient poignantes, les larmes sur les joues avaient le goût salé d’un bonheur diffus, si intense qu’il était encore impossible de le happer par de simples mots. Ils ne se sont dès lors rien dit, pendant quelques secondes à jamais éternelles, comme seuls sur la planète au milieu de l’indescriptible cohue de la ligne d’arrivée. Patrick et Remco Evenepoel ont d’abord partagé cet incroyable succès entre père et fils, indéfectiblement unis par un lien que l’accident du 15 août 2020 a encore solidifié.

« Un grand champion, mon fiston ? Il faut rester calme, aurait-on utilisé les mêmes termes s’il avait réussi la même course mais terminé 4e sur le quai des Ardennes ? Il s’était préparé, il s’était soigné, il avait tout fait dans les moindres détails pour aborder son grand objectif dans les meilleures conditions possible, mais ça ne garantissait rien. Je vois surtout qu’il aime son métier, il s’amuse en le faisant à fond, c’est le plus important. Le reste, je m’en fous… » Dans les yeux rougis du paternel défilent quelques images de la chute du Mur de Sormano, en Lombardie. « Remco est revenu au niveau qu’il avait atteint avant cet accident, il est en parfaite santé, c’est une évidence de rappeler que les parents que nous sommes sont avant tout attachés à cela. Voyez les chutes qui ont notamment frappé Julian (Alaphilippe) et Ilan (Van Wilder)… »