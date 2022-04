GP d’Emilie-Romagne: Ferrari se prend les pieds dans le tapis de la maison

L’assistance, évaluée à 64.000 spectateurs dimanche, était certes moins impressionnante qu’à Melbourne il y a deux semaines. Mais alors que celle-ci n’avait d’yeux que pour Ferrari, la clameur qui se dégageait des tribunes d’Imola à chaque apparition de Charles Leclerc ou Carlos Sainz, prenait littéralement aux tripes, même à la télé. Attendu avec impatiences par des tifosi en pleine renaissance depuis le début de cette saison marqué par les deux victoires (Bahreïn et Melbourne) et la 2e place (Djeddah) de Charles Leclerc, solide leader du championnat, ce premier Grand Prix disputé au pays, à moins de 100 km de Maranello qui plus est, devait donner lieu à une véritable communion ; le lancement ultime d’une saison marquée au fer rouge !