«Il ne savait plus bouger ni respirer»: Romain Bardet raconte la terrible chute de Julien Alaphilippe lors de Liège-Bastogne-Liège (vidéo)

Le Français est allé secourir son compatriote qui gisait sur le bas-côté, à plusieurs mètres de la route d’après les images TV de cette chute massive survenue à 60 kilomètres de l’arrivée.

« Quand j’ai regardé autour de moi, j’ai vu Julian à 5 ou 6 mètres plus bas et ça a été un choc émotionnel. Personne ne venait et il avait vraiment besoin d’aide. C’était une situation d’urgence », a déclaré Bardet aux médias après l’arrivée de la course qu’il a quittée avant terme. « Julian ne pouvait pas bouger ni respirer. Il se sentait conscient mais il ne pouvait pas vraiment parler. J’espère vraiment qu’il va bien. »